Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11-12 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için bazı şartların olması gerekmektedir. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi ihtiyaçlarını gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir.

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