Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11-12 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar büyük bir merakla maaşların yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu bu nedenle merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 11-12 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
İster SMS yoluyla, isterseniz e-Devlet sistemi üzerinden maaş sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için bazı şartların olması gerekmektedir. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi ihtiyaçlarını gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir.