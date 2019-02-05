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Bu besinler kanser düşmanı! İşte kansere yakalanma riskini azaltan besinler

Türkiye'de her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Bu rakam kabaca günde yaklaşık 450 kişiye kanser teşhisi konduğu anlamına geliyor. Tablo her ne kadar vahim gözükse de doğru beslenerek kansere yakalanma riski azaltılabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, kansere yakalanma riskini azaltan besinler açıkladı. İşte kanser düşmanı o besinler...

05.02.2019 23:01 - Son Güncelleme: 05.02.2019 23:12
Bu besinler kanser düşmanı! İşte kansere yakalanma riskini azaltan besinler

İŞİN SIRRI HAFTADA 150 DAKİKA EGZERSİZ

Kanserin oluşumunda genetik faktörlerin de etkisi söz konusu olmakla birlikte sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, alkol ve tütün kullanımı gibi kalıtsal olmayan faktörler ciddi risk unsurlarıdır. Amerikan Kanser Derneği (American Cancer Society) sağlıklı bir diyet eşliğinde ideal kilo korunarak haftada en az 150 dk. orta yoğunlukta egzersiz yapılırsa, yaşam boyu kansere yakalanma riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtmiştir. Tabi ki bunların yanı sıra, alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmak da şarttır.

Bu besinler kanser düşmanı! İşte kansere yakalanma riskini azaltan besinler

Organik olmayan gıda maddelerinde yüksek oranda kimyasallar olduğunu unutmayın. Bu nedenle en iyisi, mevsimin sebze ve meyvelerini tüketmektir. Bunun dışında unlu ve şekerli gıdalardan uzak durulduğu Akdeniz tipi beslenme ve haftada yarım kiloyu geçmeyen et tüketimi, temel diyet prensibi olmalıdır.

Bu besinler kanser düşmanı! İşte kansere yakalanma riskini azaltan besinler

GÜNDE 3-4 TANE YİYEBİLİRSİNİZ

Kanserden korunmada etkili besinler, kolay ulaşılabilir ve hemen hemen hepinizin mutfağında var.

Bu besinler kanser düşmanı! İşte kansere yakalanma riskini azaltan besinler

• Sarımsak: Sarımsağın aktif bileşeni olan di-alil-disülfidinin hem tümör oluşumunu hem tümör gelişimini engellediği bildirilmektedir.

Bu besinler kanser düşmanı! İşte kansere yakalanma riskini azaltan besinler

• Omega 3 kaynakları (Hamsi, istavrit, uskumru gibi yüzey balıkları): Haftada 2-3 kez tüketilmesinde fayda vardır.

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