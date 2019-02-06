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Ormanda öyle bir şey yaptı ki milyonlar izledi!

Son dönemlerde Youtube'un favorisi bu genç adam. Kendi imkanlarıyla yaptıkları şeyler görenleri hayrete düşürüyor. Ancak bu kez yaptığı şey ile çıtayı çok yukarılara taşıdı ve inanması güç bir işe imza attı. Yaptıklarını görünce sizde hayrete düşeceksiniz.

06.02.2019 08:27
Ormanda öyle bir şey yaptı ki milyonlar izledi!

Kendi imkanlarınızla bir şeyler inşa etmeyi hiç denediniz mi? O denedi ve ortaya inanması güç bir şey çıktı. Youtube fenomeni genç adam birbirinden ilginç işlerini paylaşıyoyrdu. Bu kez işi abarttı ve tüm dünyayı kendine hayran bırakan bir işe imza attı. Yaptıklarının sonunda neler olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Hazırsanız başlayalım.

Ormanda öyle bir şey yaptı ki milyonlar izledi!

Bu kez toprak ve taşlarla izleyenleri şaşırtmayı bildi!

Ormanda öyle bir şey yaptı ki milyonlar izledi!
Ormanda öyle bir şey yaptı ki milyonlar izledi!
Ormanda öyle bir şey yaptı ki milyonlar izledi!
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