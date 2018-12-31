Brokolinin faydaları saymakla bitmiyor! Brokoli kanser riskini azaltır

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, brokolinin faydaları hakkında şu bilgileri verdi:



-K vitamini: Kanın pıhtılaşması için gerekli birçok proteinin çalışması için gereklidir.

-C vitamini: Vücudun doku ve kemik yapısında olan kollajenin yapımı için gereklidir. Yaraların iyileşmesini sağlar. Çok güçlü bir antioksidandır ve serbest radikal hasarına karşı vücudu korur.

