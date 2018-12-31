Brokolinin faydaları saymakla bitmiyor! Brokoli kanser riskini azaltır
Brokolinin faydaları saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, brokoli mucizesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Düzenli brokoli tüketimi kanser, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkları azaltmaya ve önlemeye yardımcıdır. 1 bardak çiğ brokoli günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 153'ini, folat ihtiyacının yüzde 14'ünü, A vitamini ihtiyacının yüzde 11'ini ve diyet lifi ihtiyacının da yüzde 9'unu karşılar" dedi. İşte şifa deposu brokolinin faydaları...
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, brokolinin faydaları hakkında şu bilgileri verdi:
-K vitamini: Kanın pıhtılaşması için gerekli birçok proteinin çalışması için gereklidir.
-C vitamini: Vücudun doku ve kemik yapısında olan kollajenin yapımı için gereklidir. Yaraların iyileşmesini sağlar. Çok güçlü bir antioksidandır ve serbest radikal hasarına karşı vücudu korur.
-Lif: Yüksek lif içeren diyetler sağlıklı bir sindirim sistemi oluşturur. Aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine de yardımcıdır.
-Potasyum: Sinirlerin iletimi ve kalbin kasılma fonksiyonları için gerekli bir mineral ve elektrolittir.
-Folat: Vücutta yeni hücrelerin üretimi ve korunması için gereklidir.
-Lutein: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt oluşum riskini yavaşlatabilir.