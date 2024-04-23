Böylesi daha önce görülmedi! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesi ile kaçtı! Canlı yayında büyük yüzleşme! Bakanlık devreye girdi

Müge Anlı ve Tatlı Sert'in 22 Nisan tarihli bölümünde ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. Umut Yetik ve annesi Nagihan Hanım Müge Anlı'dan yardım istedi. Umut Bey, kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söyledi.

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Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. 'Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız' deyip beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak" dedi.