Böylesi daha önce görülmedi! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesi ile kaçtı! Canlı yayında büyük yüzleşme! Bakanlık devreye girdi

Müge Anlı ve Tatlı Sert programına ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. Umut Yetik, kendisinden 8 yaşında bir kızı olan karısı Tuğçe'nin üvey oğlu ile kaçtığını söyleyerek annesi Nagihan Hanım ile birlikte Müge Anlı'dan yardım istedi. Programın 23 Nisan tarihli yayınında kaçak üvey anne ve 19 yaşındaki Mustafa canlı yayına geldi. Olayla ilgili Bakanlık devreye girdi. İşte olayın detayları...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'in 22 Nisan tarihli bölümünde ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. Umut Yetik ve annesi Nagihan Hanım Müge Anlı'dan yardım istedi. Umut Bey, kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söyledi.
Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu söyledi.
Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. 'Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız' deyip beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak" dedi.