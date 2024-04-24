Kurban Bayramı planı yapanlar dikkat! Türk vatandaşlarına vizesiz olan 96 ülke! 90 gün boyunca...

Kurban Bayramı'nın Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte tatil planları hız kazanıyor. Vatandaşlar, uzun tatil dönemini fırsat bilerek, yeni rotalar belirlemeye başladılar. Özellikle pasaport ya da vize sorunuyla uğraşmak istemeyenler için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler, oldukça ilgi çekici bir alternatif sunuyor. İşte tatilcilerin dikkatini çekecek vizesiz gidilebilen ülkelerin güncel listesi ve bu destinasyonlarda yapılacak popüler aktiviteler...