Kurban Bayramı planı yapanlar dikkat! Türk vatandaşlarına vizesiz olan 96 ülke! 90 gün boyunca...

Kurban Bayramı'nın Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte tatil planları hız kazanıyor. Vatandaşlar, uzun tatil dönemini fırsat bilerek, yeni rotalar belirlemeye başladılar. Özellikle pasaport ya da vize sorunuyla uğraşmak istemeyenler için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler, oldukça ilgi çekici bir alternatif sunuyor. İşte tatilcilerin dikkatini çekecek vizesiz gidilebilen ülkelerin güncel listesi ve bu destinasyonlarda yapılacak popüler aktiviteler...
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte birçok vatandaş, tatil planlarını şekillendirmeye başladı. Özellikle Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk gelmesi, tatilseverlerin planlarını erken yapmalarına neden oldu. Ülkemizdeki tatil beldelerinin yanı sıra yurt dışındaki olanaklar da göz kamaştırıcı bir şekilde dikkat çekiyor.
AZERBAYCAN
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
ANDORRA
Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.