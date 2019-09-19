Böyle canilik görülmedi! Cezaevinden izinli çıktı eski eşini kızgın yağ ile yaktı
İstanbul'da akılalmaz bir vahşet yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıktan kızdırdığı yağ ile yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan kadın, yoğun bakıma alındı. İşte kan donduran olayın detayları...
Ersin Ü., geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ü.'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T.'nin oturduğu eve geldi. Ersin Ü., balkon kapısından gizlice eve girdi.
Tezgahtan bir bıçak da alan Ersin Ü., kadının uyuduğu odaya girdi Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen saldırgan kaçtı