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Böyle canilik görülmedi! Cezaevinden izinli çıktı eski eşini kızgın yağ ile yaktı

İstanbul'da akılalmaz bir vahşet yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıktan kızdırdığı yağ ile yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan kadın, yoğun bakıma alındı. İşte kan donduran olayın detayları...

19.09.2019 14:25 - Son Güncelleme: 19.09.2019 14:25
Böyle canilik görülmedi! Cezaevinden izinli çıktı eski eşini kızgın yağ ile yaktı

Olay geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra T., Ersin Ü. ile 6 yıl imam nikahıyla evli kaldı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ü. bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi.

Böyle canilik görülmedi! Cezaevinden izinli çıktı eski eşini kızgın yağ ile yaktı

Ersin Ü., geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ü.'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T.'nin oturduğu eve geldi. Ersin Ü., balkon kapısından gizlice eve girdi.

Böyle canilik görülmedi! Cezaevinden izinli çıktı eski eşini kızgın yağ ile yaktı

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA KIZGIN YAĞ DÖKTÜ
Mutfağa yönelen Ersin Ü., tezgahtaki sıvı yağı çaydanlığın içine boşalttı. Ersin Ü., çaydanlığa doldurduğu yağı ocağa koyarak ısıttı.

Böyle canilik görülmedi! Cezaevinden izinli çıktı eski eşini kızgın yağ ile yaktı

Tezgahtan bir bıçak da alan Ersin Ü., kadının uyuduğu odaya girdi Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen saldırgan kaçtı

Böyle canilik görülmedi! Cezaevinden izinli çıktı eski eşini kızgın yağ ile yaktı

"İDAM İSTİYORUZ"
28 yaşındaki genç kadının kolları, yüzü ve göğsü dökülen yağ ile yandı. Yaralı kadın, can havliyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kübra T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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