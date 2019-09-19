Böyle canilik görülmedi! Cezaevinden izinli çıktı eski eşini kızgın yağ ile yaktı

Tezgahtan bir bıçak da alan Ersin Ü., kadının uyuduğu odaya girdi Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen saldırgan kaçtı