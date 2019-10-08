BİM 8 Ekim 2019: BİM'de bu hafta neler var? Sürpriz katalog! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
8 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Gıda ürünlerinin yer aldığı BİM kataloğunda sürpriz ürünle bulunuyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren katalogda, en çok dikkat çekenler arasında 39,90 TL fiyatı ile süzme çiçek bal yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler BİM'de satışa çıkacak? İşte 8 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
08.10.2019 07:47
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