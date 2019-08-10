Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar! Güvenlik üst düzeye çıkarıldı, adım atacak yer kalmadı
5 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler Bodrum'a akın etti. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden yaklaşık 1,5 milyon yerli turist ilçede uzun trafik kuyrukları oluşturdu.
10.08.2019 17:27
- Son Güncelleme: 10.08.2019 17:31
Son 5 yılın en yoğun sezonu
Verilere göre Kurban Bayramı'nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı.
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