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Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar! Güvenlik üst düzeye çıkarıldı, adım atacak yer kalmadı 

5 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler Bodrum'a akın etti. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden yaklaşık 1,5 milyon yerli turist ilçede uzun trafik kuyrukları oluşturdu.

10.08.2019 17:27 - Son Güncelleme: 10.08.2019 17:31
Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar! Güvenlik üst düzeye çıkarıldı, adım atacak yer kalmadı

Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu güçlükle geçebildi. Araçlarıyla ilçeye gelen yerli turistler trafik çilesiyle karşılaştı.

Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar! Güvenlik üst düzeye çıkarıldı, adım atacak yer kalmadı

Tatilciler, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum'a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen ve Cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu.

Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar! Güvenlik üst düzeye çıkarıldı, adım atacak yer kalmadı

Bodrum'a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar! Güvenlik üst düzeye çıkarıldı, adım atacak yer kalmadı

Son 5 yılın en yoğun sezonu

Verilere göre Kurban Bayramı'nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar! Güvenlik üst düzeye çıkarıldı, adım atacak yer kalmadı

Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz ilçeye gelenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

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