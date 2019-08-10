Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar! Güvenlik üst düzeye çıkarıldı, adım atacak yer kalmadı 

Son 5 yılın en yoğun sezonu

Verilere göre Kurban Bayramı'nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı.