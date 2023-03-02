Bitti sanılan kış ansızın geri döndü! O iller için kritik uyarı: Sakın montsuz şapkasız dışarı çıkmayın! Tam 5 gün sürecek!

Bitti sanılan kış ansızın geri döndü. O iller için kritik uyarı geldi. Sakın montsuz şapkasız dışarı çıkmayın. Gün gün saat verildi. Bu haftanın ilk günleriyle birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. Hafta sonuna kadar bazı illerimizde yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.