Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı
Son dakika haberi... Bitls'in Adilcevaz ilçesinde sahilde arkadaşıyla gezmeye çıkan Mehmet Şeşen (30), Van Gölü'nde hızla hareket eden cisim görüntüledi. Şeşen, siyah renkte canlı ve parlak olduğunu söylediği cismin, Van Gölü Canavarı olabileceğini söyledi. İşte oisim ve Şeşen'in açıklamaları...
21.04.2020 12:12
- Son Güncelleme: 21.04.2020 12:19
Manisa'dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz'a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı. İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı. Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.
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