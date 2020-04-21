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Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Son dakika haberi... Bitls'in Adilcevaz ilçesinde sahilde arkadaşıyla gezmeye çıkan Mehmet Şeşen (30), Van Gölü'nde hızla hareket eden cisim görüntüledi. Şeşen, siyah renkte canlı ve parlak olduğunu söylediği cismin, Van Gölü Canavarı olabileceğini söyledi. İşte oisim ve Şeşen'in açıklamaları...

21.04.2020 12:12 - Son Güncelleme: 21.04.2020 12:19
Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Manisa'dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz'a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı. İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı. Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.

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Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cismin hızlı bir şekilde hareket ettiği, bu sırada iz bıraktığı ve gözden kaybolduğu görüldü.

Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Mehmet Şeşen, gördükleri cismin siyah renkte canlı ve parlak bir cisim olduğunu ifade etti. Bunun var olduğu iddia edilen Van Gölü Canavarı olabileceğini belirten Şeşen, "Arkadaşımla birlikte Van Gölü'nün kenarına su doldurmak için gelmiştik. Çünkü buranın suyu çok temiz.

Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Akşam üzeriydi güneş batmıştı ve gölün üzerine mehtap vuruyordu. O anda gölden sesler geldiğini duyduk ve dönüp baktığımızda çok hızlı giden büyük bir cisim gördük. Ben aslen Manisalıyım, yıllar önce Van Gölü'nde canavar olduğunu duymuştum.

Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Acaba dedik bu cisim canavar olabilir mi? Gördüğümüz cisim hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde geçti. Bu cisim bize ilginç geldiği için biz de hemen onu çekme gereği duyduk.

Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Van Gölü canavarı diye hemen çektik onu. Ama bu cisim büyük bir balık mıydı, başka bir şey miydi, bilemiyorum ama büyük bir cisimdi" dedi.

Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı
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