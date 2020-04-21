Bitlis'te yürüyüşe çıkan bir vatandaş görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Mehmet Şeşen, gördükleri cismin siyah renkte canlı ve parlak bir cisim olduğunu ifade etti. Bunun var olduğu iddia edilen Van Gölü Canavarı olabileceğini belirten Şeşen, "Arkadaşımla birlikte Van Gölü'nün kenarına su doldurmak için gelmiştik. Çünkü buranın suyu çok temiz.