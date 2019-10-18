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Biri tüm dünyaya yaka silktiriyor, biri dünyayı dize getiriyor! Erdoğan ve Donald Trump'ın burcu ne?

Burçların karaktere ve davranışlara etkisini duymayan yoktur. Kimi burç, uyumlu tavırlarıyla bilinir, kimiyse dengesiz ruh haliyle... Dünyaca ünlü liderler hangi burca mensup dersiniz? Bir yanda açıklamaları, tavrıyla dünyaya yaka silktiren ABD Başkanı Donald Trump diğer bir yanda kararlı duruşuyla dünyayı dize getiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... İşte politikacıların burçları...

18.10.2019 17:13 - Son Güncelleme: 18.10.2019 17:20
Biri tüm dünyaya yaka silktiriyor, biri dünyayı dize getiriyor! Erdoğan ve Donald Trump'ın burcu ne?

Donald Trump / İkizler

İkizler burcu erkeği, hareketli ve değişken yapılarıyla dikkat çeker. Sonsuz bir öğrenme isteği içinde oldukları için çevrelerine kayıtsız kalmaları mümkün değildir.

Biri tüm dünyaya yaka silktiriyor, biri dünyayı dize getiriyor! Erdoğan ve Donald Trump'ın burcu ne?

Recep Tayyip Erdoğan / Balık

Balık burcu erkeği duygularıyla hareket eder ve romantik bir kişiliğe sahiptir. Anlayışlı bir erkek modeli oluşturmalarının yanı sıra, aileye ve aile yaşantısına değer vermeleriyle bilinirler.

Biri tüm dünyaya yaka silktiriyor, biri dünyayı dize getiriyor! Erdoğan ve Donald Trump'ın burcu ne?

Kemal Kılıçdaroğlu / Yay

Yay burcu erkeği, entelektüel, kibar ve son derece bilgili bir karakter taşır. Sevecen ve ılımlı halleriyle dikkat çekerler.

Biri tüm dünyaya yaka silktiriyor, biri dünyayı dize getiriyor! Erdoğan ve Donald Trump'ın burcu ne?

Devlet Bahçeli / Oğlak

Oğlak burcu erkeği, ketum ve ciddi tavırları ile tanınsa da, dışarıda görülen görüntüsünün altında çekingen ve duygusal bir kişilik yatar. Aklı başında ve güvenilirdir. Her şeyi mantık çerçevesinde gözlemler.

Biri tüm dünyaya yaka silktiriyor, biri dünyayı dize getiriyor! Erdoğan ve Donald Trump'ın burcu ne?

Boris Johnson / İkizler

İkizler burcu erkeği, hareketli ve değişken yapılarıyla dikkat çeker. Sonsuz bir öğrenme isteği içinde oldukları için çevrelerine kayıtsız kalmaları mümkün değildir.

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