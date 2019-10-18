Biri tüm dünyaya yaka silktiriyor, biri dünyayı dize getiriyor! Erdoğan ve Donald Trump'ın burcu ne?

Devlet Bahçeli / Oğlak

Oğlak burcu erkeği, ketum ve ciddi tavırları ile tanınsa da, dışarıda görülen görüntüsünün altında çekingen ve duygusal bir kişilik yatar. Aklı başında ve güvenilirdir. Her şeyi mantık çerçevesinde gözlemler.