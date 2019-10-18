Biri tüm dünyaya yaka silktiriyor, biri dünyayı dize getiriyor! Erdoğan ve Donald Trump'ın burcu ne?
Burçların karaktere ve davranışlara etkisini duymayan yoktur. Kimi burç, uyumlu tavırlarıyla bilinir, kimiyse dengesiz ruh haliyle... Dünyaca ünlü liderler hangi burca mensup dersiniz? Bir yanda açıklamaları, tavrıyla dünyaya yaka silktiren ABD Başkanı Donald Trump diğer bir yanda kararlı duruşuyla dünyayı dize getiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... İşte politikacıların burçları...
18.10.2019 17:13
- Son Güncelleme: 18.10.2019 17:20
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