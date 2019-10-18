Milyonları dehşete düşürdü! Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı!

BİRİLERİ SİZİ KANDIRIYOR

İnternet dünyasında karşılaştığımız bazı görseller aslında gerçek olmayan ve üzerinde oynanan fotoğraflar. İşte internet dünyasını kasıp kavuran o görüntülerden bazıları...

Son derece ürkütücü bu fotoğraf uzun süre internette 'Sovyetler Birliği döneminde bir akıl hastanesinde duvarlara tırmanma takıntısı olan kızlar' şeklinde servis edilmişti. Gerçekte fotoğraf, dans dersi sırasında zıplayan dansçı kızları gösteriyor.