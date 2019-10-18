Milyonları dehşete düşürdü! Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı!
Geçmişten günümüze gelen bazı fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü. Sanal alemde gördüğünüz her şeye inanmayın! Farklı mizansenlerle anlatılan bu fotoğrafların ardında aslında, bambaşka bir hikaye yatıyor. İşte içinizi ürpertecek, birbirinden ilginç o fotoğraflar.
18.10.2019 17:28
- Son Güncelleme: 18.10.2019 17:28
BİRİLERİ SİZİ KANDIRIYOR
İnternet dünyasında karşılaştığımız bazı görseller aslında gerçek olmayan ve üzerinde oynanan fotoğraflar. İşte internet dünyasını kasıp kavuran o görüntülerden bazıları...
Son derece ürkütücü bu fotoğraf uzun süre internette 'Sovyetler Birliği döneminde bir akıl hastanesinde duvarlara tırmanma takıntısı olan kızlar' şeklinde servis edilmişti. Gerçekte fotoğraf, dans dersi sırasında zıplayan dansçı kızları gösteriyor.
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