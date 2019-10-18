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Milyonları dehşete düşürdü! Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı!

Geçmişten günümüze gelen bazı fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü. Sanal alemde gördüğünüz her şeye inanmayın! Farklı mizansenlerle anlatılan bu fotoğrafların ardında aslında, bambaşka bir hikaye yatıyor. İşte içinizi ürpertecek, birbirinden ilginç o fotoğraflar.

18.10.2019 17:28 - Son Güncelleme: 18.10.2019 17:28
Milyonları dehşete düşürdü! Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı!

BİRİLERİ SİZİ KANDIRIYOR

İnternet dünyasında karşılaştığımız bazı görseller aslında gerçek olmayan ve üzerinde oynanan fotoğraflar. İşte internet dünyasını kasıp kavuran o görüntülerden bazıları...

Son derece ürkütücü bu fotoğraf uzun süre internette 'Sovyetler Birliği döneminde bir akıl hastanesinde duvarlara tırmanma takıntısı olan kızlar' şeklinde servis edilmişti. Gerçekte fotoğraf, dans dersi sırasında zıplayan dansçı kızları gösteriyor.

Milyonları dehşete düşürdü! Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı!

Santa Monika'da kıyıya vurduğu iddia edilen görüntüdeki canlı aslında fotoğraf düzenleme programlarıyla defalarca büyütüldü. Yine de bu büyüklükte bir canlı daha önce İspanya kıyılarında bulunmuştu.

Milyonları dehşete düşürdü! Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı!

Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde kaydedilen bu kareler, bir fotoğrafçı tarafından bir araya getirilmiş ve büyük ilgi görmüştü.

Milyonları dehşete düşürdü! Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı!

Bu İngiliz mastif cinsi köpek, fotoğraf programlarıyla olduğundan çok daha fazla büyütülerek internette dolaşıma sokuldu.

Milyonları dehşete düşürdü! Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı!

Eskiden Amerika'da postalar elden verilirdi fakat bu karedeki postacının çantasındaki bebek sadece komedi amaçlı ve kurmaca.

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