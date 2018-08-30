Bir zamanlar İstanbul semtleri

Olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal olan vapur seferlerinin başlamasını bekleyenler, Kadıköy İstanbul'da hava sıcaklığının -16.1°C ölçüldüğü günler... (Şubat 1929 - İstanbul Boğazı) Boğaziçi Köprüsü bitmek üzere. Basın mensupları köprü üzerinde bilgilendirilecek. Gazeteci Muammer Tuncer Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ilk aracı kullanan kişi olmak ister... (1973) Köprü üzerindeki sallantı gazeteci Muammer Tuncer'i korkutur. Bisikleti köprü ortasında bırakarak kaçar (1973) Bakırcılar Caddesi (1940'lı yıllar. Beyazıt) Atatürk, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ediyor. (Şubat 1933)