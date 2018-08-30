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Bir zamanlar İstanbul semtleri

30 Ağustos 2018 Perşembe, 19:26:34 Güncelleme: 20:16:43
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Bir zamanlar İstanbul semtleri

Olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal olan vapur seferlerinin başlamasını bekleyenler, Kadıköy

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Bir zamanlar İstanbul semtleri

İstanbul'da hava sıcaklığının -16.1°C ölçüldüğü günler... (Şubat 1929 - İstanbul Boğazı)

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Bir zamanlar İstanbul semtleri

Boğaziçi Köprüsü bitmek üzere. Basın mensupları köprü üzerinde bilgilendirilecek.

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Bir zamanlar İstanbul semtleri

Gazeteci Muammer Tuncer Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ilk aracı kullanan kişi olmak ister... (1973)

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Bir zamanlar İstanbul semtleri

Köprü üzerindeki sallantı gazeteci Muammer Tuncer'i korkutur. Bisikleti köprü ortasında bırakarak kaçar (1973)

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