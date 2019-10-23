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Bir yolcu tarafından çekilen görüntü şoke etti! Uçakta iğrenç olay

Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...

23.10.2019 17:42 - Son Güncelleme: 23.10.2019 18:02
Bir yolcu tarafından çekilen görüntü şoke etti! Uçakta iğrenç olay

Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

Bir yolcu tarafından çekilen görüntü şoke etti! Uçakta iğrenç olay

Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi. Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.

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Bir yolcu tarafından çekilen görüntü şoke etti! Uçakta iğrenç olay

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum aldı.

Bir yolcu tarafından çekilen görüntü şoke etti! Uçakta iğrenç olay

Bazı kullanıcılar da bu tip davranışlar sergileyen yolcuların uçağa dahi alınmaması gerektiğini savundu.

Bir yolcu tarafından çekilen görüntü şoke etti! Uçakta iğrenç olay

İşte o fotoğraflardan bazıları...

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