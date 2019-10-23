Bir yolcu tarafından çekilen görüntü şoke etti! Uçakta iğrenç olay
Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...
23.10.2019 17:42
- Son Güncelleme: 23.10.2019 18:02
Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi. Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.
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