Bir yolcu tarafından çekilen görüntü şoke etti! Uçakta iğrenç olay

Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...

23.10.2019 17:42 - Son Güncelleme: 23.10.2019 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





