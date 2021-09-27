Bir dönem İstanbul Boğazı'ndaki en gözde mekanlardandı! Galatasaray Adası (Su Ada) şimdilerde moloz yığını
İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası 2017 yılında üzerindeki kaçak yapıların yıkılmasıyla başlayan süreçte harabeye döndü. Su Ada da olarak bilinen Galatasaray Adası, şimdilerde ise İstanbul Boğazı'ndaki moloz yığını olarak duruyor. Bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği Galatasaray Adası, suyunun rengi yeşile dönen havuzu, üzerindeki yarı yıkık binalarla İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor.
Kuruçeşme'de 2017 yılında üzerindeki kaçak yapıların yıkılmasıyla başlayan süreçte adeta harabeye dönen Galatasaray Adası sessiz bekleyişini sürdürüyor. Bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği Galatasaray Adası, suyunun rengi yeşile dönen havuzu, üzerindeki yarı yıkık binalarla İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor.
2017 YILINDA ÜZERİNDEKİ KAÇAK YAPILAR YIKILMAYA BAŞLADI
Halk arasında "Su Ada" olarak bilinen Galatasaray Adası üzerindeki imara aykırı yapılaşma nedeniyle 2017'de yıkım sürecine girmişti. Başlayan çalışmalarda denizden adaya getirilen iş makineleri ada üzerinde bulunan ve yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümünü yıkmıştı.
Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğaz'ındaki tek ada olma özelliğini taşıyan Galatasaray Adası'nda bugüne kadar bir çalışma yapılmamıştı.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Adayla ilgili başlatılan yasal süreç içinde Galatasaray Spor kulübü, Mart 2021 yılında yaptığı açıklamada Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açtıkları tahliye davasını kazandıklarını açıklamıştı.