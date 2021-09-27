Bir dönem İstanbul Boğazı'ndaki en gözde mekanlardandı! Galatasaray Adası (Su Ada) şimdilerde moloz yığını

2018 yılında yapılan ikinci yıkımda ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı. Adanın yan taraflarının Boğaz'da kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmasına karar verilmiş ve moloz yığını olarak söküm işlemleri başlamıştı.