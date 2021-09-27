Adıyaman'da 2 günlük bebeğini canlı canlı mezara gömen kadının şoke eden ifadesi: Gömdükten sonra izledik
Adıyaman'da önceki gün lise öğrencileri tarafından mezara canlı canlı gömülmüş 2 günlük bir bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan ve Fatma adı verilen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebeği diri diri gömen 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. önce adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı ardından savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan ikili tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bebeği doğuran 17 yaşındaki Ülkü E.'nin ifadeleri ise şoke etti. Ülkü E. ve Gülçin E.'nin bir mezarı eşerek bebeği oraya bıraktıkları, bebeğin nefes alabileceği şekilde üzerine toprak serptikleri, bebeğin yüzünün açık olduğu ve bebeği bıraktıktan sonra başkasının alıp almadığını görmek amacıyla bir süre uzaktan bebeği gözlemledikleri ve daha sonra bulundukları yerden ayrılarak evlerine döndüklerini söyledi.
27.09.2021 16:14
- Son Güncelleme: 27.09.2021 16:31
Emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmiş ve burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Mahkemenin verdiği karara itiraz eden cumhuriyet savcılığı anne ve anneanne için tutuklama istemiş ve şahıslar polis ekipleri tarafından yeniden yakalanarak Adıyaman Adliyesine getirilmişti. Burada yeniden hakim karşısına çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.