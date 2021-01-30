Bir başarı öyküsü! Seyyar satıcılıktan başladı dünyanın dört bir yanına boza satıyorlar

Bursa'ya 1950'de Bulgaristan'dan göç eden Nazif Kuşku, boza yaparak Bursa sokaklarında satmaya başladı. Nazif Kuşku, işi oğlu Basri Kuşku'ya da öğretti. Basri Kuşku da Atakan Kuşku'ya öğretti. Uzun yıllar Bursa sokaklarında seyyar olarak boza satan aile şimdilerde seri üretim yapıyor ve ürettikleri bozayı dünyanın dört bir yanına satıyor.

30.01.2021 12:49 - Son Güncelleme: 30.01.2021 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





