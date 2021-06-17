Bir ay boyunca çiğnenebiliyor! Fiyatı altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını sonunda geçti! Felce iyi geliyormuş

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR, YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

İbrahim Güler, kenger sakızının birçok faydası olduğunu ve yurt dışına da gönderdikleri belirterek, "Genelde şifalı ve insanlara çok faydalı olan bir sakız olduğu için çok talep oluyor. Yurt dışından şehir dışından da talep oluyor. Merkezde de çok çiğneyenler var. Diş sağlığı ve çene yapısıyla ilgili olan bütün hastalıklara bire bir.