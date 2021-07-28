'Bingöllü Picasso' olarak bilinen 14 yaşındaki Ali'nin isteği hayallerine kavuşmak
Bingöl Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde yaşayan 14 yaşındaki Ali Olsun, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri başta olmak üzere birçok eseri çiziyor. Türkiye'de 5'incilik dünyada ise 9'unculuk derecesi olan Ali'nin isteği ise hayallerine kavuşmak.
28.07.2021 11:49
- Son Güncelleme: 28.07.2021 11:49
Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde besicilik yapan ailesiyle yaşayan ve hayvanlara bakan Ali Olgun yaptığı resimlerle dikkat çekiyor. 4'üncü sınıfta okuduğu sırada resim yeteneğini keşfeden Ali, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle kendini geliştirmeye başladı.
Profesyonel destek almadan kafasında canlandırdığı tasarımları kağıda çizen Ali, ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerine benzer çizimleriyle köyün Picasso'su olarak anılıyor.
2020'de katıldığı resim yarışmalarında Türkiye'de 5'incilik, uluslararası alanda ise 9'uncu olan Ali, hayallerinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Tüm imkansızlıklara rağmen hayata umut dolu baktığını ifade eden Ali Olgun, "Resimlerimin paylaşılmasını çok istiyorum.