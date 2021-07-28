Vav TV İzle

'Bingöllü Picasso' olarak bilinen 14 yaşındaki Ali'nin isteği hayallerine kavuşmak

Bingöl Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde yaşayan 14 yaşındaki Ali Olsun, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri başta olmak üzere birçok eseri çiziyor. Türkiye'de 5'incilik dünyada ise 9'unculuk derecesi olan Ali'nin isteği ise hayallerine kavuşmak.

28.07.2021 11:49 - Son Güncelleme: 28.07.2021 11:49
'Bingöllü Picasso' olarak bilinen 14 yaşındaki Ali'nin isteği hayallerine kavuşmak

Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde besicilik yapan ailesiyle yaşayan ve hayvanlara bakan Ali Olgun yaptığı resimlerle dikkat çekiyor. 4'üncü sınıfta okuduğu sırada resim yeteneğini keşfeden Ali, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle kendini geliştirmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
'Bingöllü Picasso' olarak bilinen 14 yaşındaki Ali'nin isteği hayallerine kavuşmak

Profesyonel destek almadan kafasında canlandırdığı tasarımları kağıda çizen Ali, ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerine benzer çizimleriyle köyün Picasso'su olarak anılıyor.

'Bingöllü Picasso' olarak bilinen 14 yaşındaki Ali'nin isteği hayallerine kavuşmak

2020'de katıldığı resim yarışmalarında Türkiye'de 5'incilik, uluslararası alanda ise 9'uncu olan Ali, hayallerinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Tüm imkansızlıklara rağmen hayata umut dolu baktığını ifade eden Ali Olgun, "Resimlerimin paylaşılmasını çok istiyorum.

'Bingöllü Picasso' olarak bilinen 14 yaşındaki Ali'nin isteği hayallerine kavuşmak

Güzel eserler üretmek istiyorum aynı zamanda duvarlarda resim çizmeyi de çok seviyorum çizdiğim resimlerden mutlu oluyorum. 8'inci sınıfta pandemiden dolayı öğretmenimi göremedim okul olmadığı için evde videolar izleyerek kendimi geliştirmeye devam ettim.

'Bingöllü Picasso' olarak bilinen 14 yaşındaki Ali'nin isteği hayallerine kavuşmak

Bizim hayvanlarımız var onları besliyoruz ben de babama ve anneme yardım ediyorum. 2020 yılında bir yarışmaya katıldım Türkiye'de 5, dünyada ise 9'uncu oldum buna rağmen kimse beni desteklemedi yalnız olduğumu hissettim" dedi.