BİM'den salı sürprizi: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu

29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda kahvaltılık ürünleri dikkat çekiyor. Salı günü indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hangi ürünlerin olduğu ve fiyatlarının ne kadar olduğu bilgisini sizler için derledik. İşte 29 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...