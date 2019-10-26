BİM'den salı sürprizi: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu
BİM marketler 29 Ekim kataloğunu yayınladı. BİM'in salı günü indirime çıkardığı ürünlerin neler olduğu merak ediliyordu. Toplam 25 ürünün yer aldığı salı günü indirimleri kahvaltılık çeşitlerinden oluşuyor. Zeytin, sucuk, kavurma, piliç füme, süzme peynir, beyaz peynir, tulum peyniri, krem peynir, kakaolu fındık kreması, ballı fındık ezmesi, bal ve reçel çeşitleri, tahin helvası ile mısır ve buğday gevreği bu katalogda indirimli olarak müşterinin beğenisine sunulacak. İşte 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
26.10.2019 17:08
- Son Güncelleme: 26.10.2019 17:08
29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda kahvaltılık ürünleri dikkat çekiyor. Salı günü indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hangi ürünlerin olduğu ve fiyatlarının ne kadar olduğu bilgisini sizler için derledik. İşte 29 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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