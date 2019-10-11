BİM'de temizlik ürünleri dikkat çekiyor! 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri neler?
BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 15 Ekim tarihli BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren salı günü kataloğunu sayfamızda derledik. İndirimli fiyatlarıyla dikkat çeken aktüel ürünler neler? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor olacak? İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...
11.10.2019 14:33
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