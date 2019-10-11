Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten bir Türkiye uyarısı daha!
İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından hemen hemen her gün sallanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve Ege Denizi'nde depremler devam etti. Kandilli ve AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre ise İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti 4.1, Ege'de hissedilen depremin boyutu ise 3.7 olarak belirlendi. Konuyla ilgili deprem kahini olarak bilinen Frank Hoogerbeets'ten de son dakika açıklamaları geldi. İşte detaylar…
Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu. Genel anlamda Türkçe açıklamalar yapmayı seven deprem uzmanı bu sefer sahibi olduğu şirketten bir paylaşım yaptı. Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum şirketi konuyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı.
DITRIANUM'DAN AÇIKLAMA
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından deprem ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar denildi:
"Türkiye'deki m4 büyüklüğündeki depremin öncü olup olmadığını bilmiyoruz, herkesi panik yapmadan sakin fakat dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Alabileceğiniz önlemleri her zaman alın."
Türkiye son dönemde art arda depremler ile sallanıyor. Önce İstanbul Silivri'de yaşanan depremler bugün ise Ege bölgesinde gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem akıllara yine büyük Marmara depremini getirdi. Ege bölgesinde yaşanan sarsıntıların ardından artçıların devam etmesi vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Olası Marmara depremi ile ilgili bir son dakika tahmini de Hollandalı bir araştırma şirketinden geldi. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları…
AKDENİZ DEPREMİNİN ARDINDAN PAYLAŞTILAR! TÜRKİYE'DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE…
Bugün Akdeniz – Ege bölgesinde yaşanan depremin ardından bu görseli paylaşan şirket, Türkiye'de kısa vadede 7 büyüklüğünde deprem beklenmediğini belirtti.
Öte yandan bir diğer Hollandalı deprem uzmanı olan Hoogerbeets geçtiğimiz günlerde Türkçe tweet atarak konuyla ilgili rahatlatan açıklamalarda bulunmuştu. İşte Hoogerbeets'in o sözleri;
Hoogerbeets ilk Türkçe gönderi olarak şu paylaşımda bulundu:
Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz.
Bu paylaşımın ardından bir Türkçe paylaşımda daha bulundu ve rahatlatan açıklamayı yaptı.