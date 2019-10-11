Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten bir Türkiye uyarısı daha!

Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu. Genel anlamda Türkçe açıklamalar yapmayı seven deprem uzmanı bu sefer sahibi olduğu şirketten bir paylaşım yaptı. Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum şirketi konuyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı.

DITRIANUM'DAN AÇIKLAMA

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından deprem ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Türkiye'deki m4 büyüklüğündeki depremin öncü olup olmadığını bilmiyoruz, herkesi panik yapmadan sakin fakat dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Alabileceğiniz önlemleri her zaman alın."