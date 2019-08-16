BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos Cuma günü BİM'deki ürünler dikkat çekiyor!

Bugünden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa sunuldu. Bu nedenle kataloğda hangi ürünlerin bulunduğu pek çok BİM müşterisi tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta cuma günü satışa çıkacak olan ürünler belli oldu.