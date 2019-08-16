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BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos Cuma günü BİM'deki ürünler dikkat çekiyor!

BİM müşterileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu BİM'in resmi sitesinde görücüye çıktı. Bugünden itibaren satışa sunulan haftanın fırsatlı ürünleri dikkat çekiyor. Bu ürünler arasında hangi ürünlerin yer aldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Katalogda özellikle bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda ev ürünleri de dikkat çeken diğer ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 16 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu...

16.08.2019 16:10 - Son Güncelleme: 16.08.2019 16:12
BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos Cuma günü BİM'deki ürünler dikkat çekiyor!

Bugünden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa sunuldu. Bu nedenle kataloğda hangi ürünlerin bulunduğu pek çok BİM müşterisi tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta cuma günü satışa çıkacak olan ürünler belli oldu.

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos Cuma günü BİM'deki ürünler dikkat çekiyor!

Ürünler arasında özellikle teknolojik ürünler dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, BİM 16 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler bulunuyor? İşte BİM 16 Ağustos aktüel ürünlerinin listesi...

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos Cuma günü BİM'deki ürünler dikkat çekiyor!
BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos Cuma günü BİM'deki ürünler dikkat çekiyor!
BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos Cuma günü BİM'deki ürünler dikkat çekiyor!
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