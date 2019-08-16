BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos Cuma günü BİM'deki ürünler dikkat çekiyor!
BİM müşterileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu BİM'in resmi sitesinde görücüye çıktı. Bugünden itibaren satışa sunulan haftanın fırsatlı ürünleri dikkat çekiyor. Bu ürünler arasında hangi ürünlerin yer aldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Katalogda özellikle bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda ev ürünleri de dikkat çeken diğer ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 16 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu...
16.08.2019 16:10
- Son Güncelleme: 16.08.2019 16:12
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