Akıllara durgunluk veren olay! Timsahın karnından çıkanlar kan dondurdu!
Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar! Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı. Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takım. Bu takımın familyaları Alligatoridae, Crocodylidae ve Gavialidae'dir. Crocodilia takımı, Kretase döneminin sonlarında, yaklaşık 84 milyon yıl önce ortaya çıkmış iri sürüngenlerdir.
Timsahların olduğu bir suda yüzülebilir mi?
Köpek balıklarının sanıldığı kadar tehlike olmadığı ve oldukları sularda yüzülebileceği araştırmalar sonucunda öğrenildi. Peki ya timsahların olduğu suda yüzebilmek mümkün mü? Köpek balıkları insanlara saldırmaya çok da meraklı değiller çünkü tadımızı sevmiyorlar. Aslında çok aç kalmadıklarında tercih etmiyorlar desek daha doğru olur. Avlandıklarında balık veya fok balığına benzer bir tat peşinde olurlar. Bizim tadımız hiç de öyle değil. Gözleri dönmüşse saldırıp bir ısırık alabilirler ama o ısırıkla beraber "Pek de beğenmedim" diyerek arkalarını dönüp gitme ihtimalleri, devam etme ihtimallerinden fazla. Ancak kaplan köpek balığı adlı türün böyle bir tat tercihi yok.
Gelelim timsahlara... Onlarla yüzmeye kalkmaktansa Rus ruleti oynasanız daha iyi. Çünkü ikincisinde hayatta kalma ihtimaliniz daha fazla. Türüne bağlı olarak, yüzerken karşılaştığınız bir timsahın ölümcül saldırıya geçme ihtimaliyse 1/2 ile 1/3 arasında. Üstelik yemek söz konusu olduğunda köpek balıkları gibi seçici değiller. Kemikleri de rahatça parçalayabildikleri için, bir şeyi av olarak gözlerine kestirdilerse peşini bırakma ihtimalleri çok düşük. Üstüne hızlıca atlayıp yakalar, hemen suyun içinde yuvarlayıp çevirir, sonra da afiyetle yer. Hatta aç olmasa bile saldırabilir. Eğlence için insan avlayabilen timsahlara da rastlandı. Örneğin ünlü Gustave adlı timsahın bu amaçla saldırdığını biliyoruz; saldırıyor, öldürüyor ve bırakıp gidiyor.