Akıllara durgunluk veren olay! Timsahın karnından çıkanlar kan dondurdu!

Timsahların olduğu bir suda yüzülebilir mi?

Köpek balıklarının sanıldığı kadar tehlike olmadığı ve oldukları sularda yüzülebileceği araştırmalar sonucunda öğrenildi. Peki ya timsahların olduğu suda yüzebilmek mümkün mü? Köpek balıkları insanlara saldırmaya çok da meraklı değiller çünkü tadımızı sevmiyorlar. Aslında çok aç kalmadıklarında tercih etmiyorlar desek daha doğru olur. Avlandıklarında balık veya fok balığına benzer bir tat peşinde olurlar. Bizim tadımız hiç de öyle değil. Gözleri dönmüşse saldırıp bir ısırık alabilirler ama o ısırıkla beraber "Pek de beğenmedim" diyerek arkalarını dönüp gitme ihtimalleri, devam etme ihtimallerinden fazla. Ancak kaplan köpek balığı adlı türün böyle bir tat tercihi yok.