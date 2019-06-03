diyanet.gov.tr: 4 Haziran Bayram namazı saatleri son dakika saat kaçta? İl il bayram namazı vakti saati açıklandı

diyanet.gov.tr: 4 Haziran 2019 Bayram namazı saatleri son dakika vakti saat kaçta? 2019 Ramazan Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 2 rekat olarak kılınan "Bayram namazı" İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Edirne ve Erzurum'da saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saatlerini 81 il için derledik. İşte Bayram Namazı vakitleri: 2019 Ramazan Bayramı namaz saatini Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden yayınladı. Bayram günü namaza gitmeden önce gusletmelidir. Bunun vakti, gece yarısından başlar. Yapılmazsa namazdan sonra yapılmalıdır. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir.

03.06.2019 12:07 - Son Güncelleme: 03.06.2019 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





