BİM 4 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta salı günü indirimleri sürprizlerle dolu!
BİM 4 Şubat 2020 aktüel ürünler kampanyaları için bekleyiş sona erdi. Bugünden itibaren BİM marketlerde satışa çıkan indirimler arasında temizlik, bakım ve atıştırmalık ürünler yer alıyor. BİM müşterilerinin merakla beklediği haftanın indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, BİM marketlerin salı günü indirimleri neler? İşte 4 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
04.02.2020 09:09
- Son Güncelleme: 04.02.2020 09:09
BİM 4 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu burada! Salı günü indirimlerini merakla bekleyen vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Bebek bezi, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, ıslak mendil, bulaşık makinesi tableti, temizleyicisi, kokusu gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 4 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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