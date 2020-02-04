BİM 4 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta salı günü indirimleri sürprizlerle dolu!

BİM 4 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu burada! Salı günü indirimlerini merakla bekleyen vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Bebek bezi, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, ıslak mendil, bulaşık makinesi tableti, temizleyicisi, kokusu gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 4 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...