BİM 31 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: Şarküteri ürünleri salı gününe damga vuracak
BİM 31 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM'in salı günü indirimlerini merakla bekleyen vatandaşlar için güncel listeyi sayfamızda derledik. Şarküteri ürünlerinden oluşan salı günü indirimlerinde toplan 18 üründen oluşuyor. Peki, bu ürünler hangileri? BİM'de salı günü neler olacak? İşte BİM 31 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
30.12.2019 15:15
- Son Güncelleme: 30.12.2019 15:15
DİĞER GALERİLER