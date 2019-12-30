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Genç kızların çektiği bu fotoğraf kanları dondurdu! Kabusu yaşadılar sonrasında ise

Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf bilim adamlarını şaşkınlığa uğrattı. Bu bağlamda bu resim hızlıca yayıldı ve insanların kafalarında soru işaretleri oluşturdu. Bu kızların fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor... 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar... Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor. İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

30.12.2019 16:01 - Son Güncelleme: 30.12.2019 16:01
Bilim insanları açıklayamıyor... Genç kızların çektiği bu fotoğraf kan dondurdu!

Bu kızların fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor... 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar...

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

Bilim insanları açıklayamıyor... Genç kızların çektiği bu fotoğraf kan dondurdu!

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Bilim insanları açıklayamıyor... Genç kızların çektiği bu fotoğraf kan dondurdu!

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Bilim insanları açıklayamıyor... Genç kızların çektiği bu fotoğraf kan dondurdu!

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Bilim insanları açıklayamıyor... Genç kızların çektiği bu fotoğraf kan dondurdu!

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

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