BİM 19 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile Cuma indirimleri belli oldu! PS4 ve Drone dikkat çekiyor
19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü itibarıyla müşterilerinin beğenisine birçok ürünü sunacak olan BİM'in yayınladığı katalogda en dikkat çekenlerden birisi ise 500 GB PS4. Bir oyun hediyesi ile birlikte satılacak bu ürün 1.799 TL ile raflarda yerini alacak. Öte yandan Drone Corby'de satışa çıkacak dikkat çekici ürünler arasında. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? Her cuma günü müşterilerine çeşit çeşit indirimli ürünler imkanı sunan BİM bu haftaki cuma günü kataloğunda teknoloji ürünlerine ağırlık verdi. PlayStation 4, çamaşır makinesi, tablet, drone, smart saat, bluetooth hoparlör gibi birçok ürün bu katalogda. İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Drone Corby
• Ağırlık: ~128 gr • Uçuş ağırlığı: ~150 gr
• Telefon kontrol mesafesi: ~20 m
• Kumanda kontrol mesafesi: ~70 m
• Batarya: 3.7 V (1S) 680 mAh Li-Po
• Azami irtifa: ~70 m • Uçuş süresi: Max. 7-9dk
• Şarj süresi: ~45-60dk • Smart kontrol
• Kumanda: 6 kanal 2.4 GHz • Dahili gyro
• 360 derece takla
• Uygulama: FYD-FPV
• Havada Sabitleme Özelliği
• Otomatik Kalkış-İniş Özelliği
• Fotoğraf ve Video Çekebilme
• Wifi Kablosuz Bağlantı Akıllı Telefonlar İle Uçabilme