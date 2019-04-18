BİM 19 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile Cuma indirimleri belli oldu! PS4 ve Drone dikkat çekiyor

BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? Her cuma günü müşterilerine çeşit çeşit indirimli ürünler imkanı sunan BİM bu haftaki cuma günü kataloğunda teknoloji ürünlerine ağırlık verdi. PlayStation 4, çamaşır makinesi, tablet, drone, smart saat, bluetooth hoparlör gibi birçok ürün bu katalogda. İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...