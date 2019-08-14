BİM 16 Ağustos aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Pek çok vatandaşın merakla beklediği haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM Market'te hangi ürünlerin yer aldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Katalogda özellikle bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 16 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...