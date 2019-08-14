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Zekayı geliştiren mucize besinler! Çocuğunuzun beyin gelişimi için mutlaka...

Çocukluk yılları, beyin gelişimi için en kritik dönemdir. Bu dönemde çocukların yedikleri tüm yiyecekler odak ve bilişsel becerilerini etkiler. Peki, sizin çocuğunuz gün boyu enerjik kalmasını sağlayacak ve gelecekte de beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan besinleri yeterince tüketiyor mu? Uzmanlar çocukların zihinsel gelişimi için beslenme düzenlerinde olması gereken 5 olmazsa olmaz besini sıraladı!

14.08.2019 17:21 - Son Güncelleme: 14.08.2019 17:21
Zekayı geliştiren mucize besinler! Çocuğunuzun beyin gelişimi için mutlaka...

Çocukluk yılları, beyin gelişimi için en kritik dönemdir. Bu dönemde çocukların yedikleri tüm yiyecekler odak ve bilişsel becerilerini etkiler. Peki, sizin çocuğunuz gün boyu enerjik kalmasını sağlayacak ve gelecekte de beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan besinleri yeterince tüketiyor mu?

Zekayı geliştiren mucize besinler! Çocuğunuzun beyin gelişimi için mutlaka...

Uzmanlar çocukların zihinsel gelişimi için beslenme düzenlerinde olması gereken 5 olmazsa olmaz besini sıraladı!

Zekayı geliştiren mucize besinler! Çocuğunuzun beyin gelişimi için mutlaka...

1. Yumurta
Yumurta, protein oranı yüksek besinlerden birisidir. Yumurta gibi yüksek proteinli (kolin, omega-3, lutein ve çinko içerir.) bir besin tüketmek, çocukların daha iyi konsantre olmasına yardım eder.

Zekayı geliştiren mucize besinler! Çocuğunuzun beyin gelişimi için mutlaka...

2. Yeşil Yapraklı Sebzeler
Çocukların beslenme programlarında yeşil yapraklı sebzelerin mutlaka yer alması gerekir. Özellikle folat ve birçok vitaminle dolu ıspanak, lahana ve koyu yeşil yapraklı sebzeler, ileriki yaşlarda oluşabilecek birçok hastalığın önlenmesi için oldukça önemlidir.

Zekayı geliştiren mucize besinler! Çocuğunuzun beyin gelişimi için mutlaka...

3. Balık
Beyinsel gelişim için önemli besinlerden birisi de balıktır. Özellikle yağlı balıklar en iyi omega-3 kaynaklarıdır. Beyni bilişsel gerileme ve hafıza kaybına karşı korur.

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