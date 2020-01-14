BİM 14 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimlerine temizlik ürünleri damga vuruyor

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 14 Ocak 2020 Salı günü satışa çıkan BİM indirimlerini sayfamızda derledik. Temizlik ürünlerinin yer aldığı bu katalog toplam 36 üründen oluşuyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 14 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...