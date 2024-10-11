SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Bilimsel olarak kanıtlandı! Tansiyon hapı kadar etkili: Bu 10 besini tüketen zıpkın gibi olacak!

Tansiyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet düzenlemeleri, hipertansiyonu kontrol altına almanın en etkili yollarından biridir. İşte, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan 10 besin...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:13
Bilimsel olarak kanıtlandı! Tansiyon hapı kadar etkili: Bu 10 besini tüketen zıpkın gibi olacak!

Yapılan araştırmalar, belirli yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin yüksek tansiyon riskini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve yağlı balıklar, kan basıncını düşürmede etkili besinler arasında yer alır. İşte kan basıncını dengelemenin yolları ve bu konuda en etkili besinler haberimizde...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Tansiyon hapı kadar etkili: Bu 10 besini tüketen zıpkın gibi olacak!

1. Yaban Mersini ve Çilek

Yaban mersini ve çilek, antioksidan özellikleriyle bilinen antosiyaninler içerir. 2019 yılında yapılan bir araştırma, bu meyvelerin kan basıncını düşürebileceğine dair güçlü bulgular sunmaktadır. Ancak, sonuçların genel bir kural olarak kabul edilmediği ve bireysel özelliklerin de dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Tansiyon hapı kadar etkili: Bu 10 besini tüketen zıpkın gibi olacak!

2. Muz

Muz, potasyum açısından zengin bir meyvedir. Bir orta boy muz, yaklaşık 422 mg potasyum içerir ve Amerikan Kalp Derneği'ne göre, potasyum sodyumun etkilerini azaltarak kan damarlarının gerginliğini azaltır.

SON DAKİKA