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Bilim insanlarını şoke eden bu olay Çin'den! Herkes onu hamile sanıyor ama gizemi çözülemiyor

Bir kadının karnı giderek büyüyorsa aklınıza ilk gelen şey bebek beklediği olur... Ancak Çinli Huang Guoxian durum böyle değil. Çin'in Guizhou bölgesinde Huang Guoxian adlı kadının son iki yıldır nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenle karnı şişmesi tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen karnındaki gizemin çözülemediği ifade edildi.

06.08.2020 15:17 - Son Güncelleme: 06.08.2020 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





