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Bilim insanlarını şoke eden bu olay Çin'den! Herkes onu hamile sanıyor ama gizemi çözülemiyor
Bilim insanlarını şoke eden bu olay Çin'den! Herkes onu hamile sanıyor ama gizemi çözülemiyor
Bir kadının karnı giderek büyüyorsa aklınıza ilk gelen şey bebek beklediği olur... Ancak Çinli Huang Guoxian durum böyle değil. Çin'in Guizhou bölgesinde Huang Guoxian adlı kadının son iki yıldır nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenle karnı şişmesi tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen karnındaki gizemin çözülemediği ifade edildi.
06.08.2020 15:17
- Son Güncelleme: 06.08.2020 15:17
Çin'in Guizhou bölgesinde Huang Guoxian adlı kadının son iki yıldır nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenle karnının şişmesi tıp dünyasını şaşkına çevirdi.
Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen karnındaki gizemin çözülemediği ifade edildi.
Guizhou bölgesinde küçük bir köyde yaşayan kadının karnındaki büyük kitle sebebiyle yaşamı olumsuz etkilenirken kadın çareyi, sosyal medyadan yardım istemekte buldu.
SOSYAL MEDYADAN YARDIM ELİ BEKLİYOR
Karnındaki 20 kiloluk kitleyle günlük yaşamında zorlandığını belirten kadın, uyumak ve çocuklarıyla ilgilenme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti.
Ekonomik durumu kötü olan kadın, sosyal medya yardımıyla bağış toplayıp, tedavi için bir uzmana görünmek istediğini ifade etti.