Basit bir tahta parçasından mucize yarattı! YouTube videosu milyonlar izlendi
YouTube videoları izlemek son zamanlarda milyonlarca insan için vazgeçilmez aktivitelerden bir tanesi. Kimi zaman eğlenceli bir video, kimi zaman bir belgesel izliyorken kimi zaman da hoşça vakit geçirilecek alternatif özgün içerik sunan YouTube videoları tercih ediliyor. Bu YouTube videolarının başında da becerikli YouTuber'ların basit eşyaları değerlendirerek ortaya inanılmaz işler çıkardığı videolar geliyor. Son olarak izlenme rekorları kıran bir videoda Çinli bir mühendis birbirinden bağımsız parçalardan öyle şeyler üretiyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. Youtube üzerinde yayın yapan Çinli bir mühendisin yaptığı 'Yok artık!' dedirtti. Milyonlar gözlerini ayırmadan bu YouTube videosunu izledi. İşte Çinli mühendisin o tahta parçası ile yaptıkları...
06.08.2020 07:45
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Çinli mühendisin pratik zekasına şaşıp kalmamak elde değil. Youtube üzerinde yayın yapan mühendisin yaptığı şey alkışı hak ediyor. Milyonlar gözlerini ayırmadan bu görüntüleri seyretti. İşte Çinli mühendisin o tahta parçası ile yaptıkları...
NDA Hack isimli YouTube kanalında paylaşılan bu görüntülerde Çinli mühendisin eline aldığı tahta parçasıyla başladığı sıra dışı çalışması büyük ses getirdi, milyonlar bu görüntüleri izliyor.
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