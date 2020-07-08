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Bilim insanları uyarıyor! Kan grubunuza göre besinleri tüketin... Hangi kan grubu ne yemeli?

Kan grubuna göre beslenme şekli natüropat Peter J. D'Adamo tarafından bulunmuştur. Bu beslenme prensibinde yediğimiz yemeğin kan tipimize göre kimyasal olarak tepki gösterdiği belirtiliyor. Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun yemeği daha verimli bir şekilde hazmedeceği söyleniyor. Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olduğu açıklandı. Bunun sebebi ise farklı kan gruplarına bağlandı. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

08.07.2020 07:51 - Son Güncelleme: 08.07.2020 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





