Bilim insanları da onayladı! Bu besinler mutluluk deposu
Serotonin seviyesini artırmanın çeşitli yolları vardır. Kaliteli protein almak, spor yapmak ve doğru beslenmek gibi. Serotonin seviyesine bazı besinlerin direkt olarak etkisi vardır ve aynı zamanda doğal ilaç görevi görerek antidepresan etkisi yaratarak tüketen kişilere pozitif etki katmaktadır. Peki serotonin artıran besinler nelerdir? İşte bilimsel olarak açıklanan ve yediğinizde mutluluk saçtığınız o besinler...
Serotonin seviyesini artırmanın çeşitli yolları vardır. Kaliteli protein almak, spor yapmak ve doğru beslenmek gibi. Serotonin seviyesine bazı besinlerin direkt olarak etkisi vardır ve aynı zamanda doğal ilaç görevi görerek antidepresan etkisi yaratarak tüketen kişilere pozitif etki katmaktadır. Peki serotonin artıran besinler nelerdir? İşte bilimsel olarak açıklanan ve yediğinizde mutluluk saçtığınız o besinler...
Kişinin ruh halini, iştah ve duygu durumlarını etkileyen serotonin, endorfin gibi nörotransmitterler beyin ve bağırsaklarda bulunur.
Serotonin eksikliğinde kişi depresif ve yorgun olur. Stres, düşük kan şekeri ve regl dönemlerinde seviyesi düşen hormon, iştah mekanizması ile de yakından ilişkilidir. Mesela güneş ışığında serotonin miktarı fazladır, kış aylarında ise az. Yazın içimizin kıpır kıpır olması ve iştahın kış aylarına oranla azalması bundandır.