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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Her gün kan ağlıyor, kimse çare bulamıyor

Bu derde bilim bile çare bulamadı... Twinkle Dwivedi, Calvino Inman, Debora Oliviera Santos ve belki de nicesi. Bu insanların ortak bir problemi var. Hepsi gerçek anlamda kan ağlıyor. Vücutlarında kesik izi ve yara olmamasına rağmen aniden derideki gözeneklerden kan akmaya başlıyor. Bu hastalık karşısında tıp dünyası bile çaresiz.

22.05.2020 17:09 - Son Güncelleme: 22.05.2020 17:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





