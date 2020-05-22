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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Her gün kan ağlıyor, kimse çare bulamıyor
Bilim insanları bile açıklayamıyor! Her gün kan ağlıyor, kimse çare bulamıyor
Bu derde bilim bile çare bulamadı... Twinkle Dwivedi, Calvino Inman, Debora Oliviera Santos ve belki de nicesi. Bu insanların ortak bir problemi var. Hepsi gerçek anlamda kan ağlıyor. Vücutlarında kesik izi ve yara olmamasına rağmen aniden derideki gözeneklerden kan akmaya başlıyor. Bu hastalık karşısında tıp dünyası bile çaresiz.
22.05.2020 17:09
- Son Güncelleme: 22.05.2020 17:09
Calvino Inman, ağlayacak denli üzüldü mü, gözyaşı döküyor. Ancak bu yaşlar hiç de normal değil, rengi kıpkırmızı, çünkü kan!
Calvino ve annesi, bugünlerde ulusal bir kanala çıkarak bulundukları zor durumu anlattı. Tıbbın bile açıklamakta yetersiz kaldığı bu kanlı hastalık için uzmanlardan yardım isteyen aile, çaresizlikten ne yapacaklarını bilemediklerini söylüyor.
Calvino, gözlerinden akan kanlar için, "Tıpkı gözyaşı gibi. Gözlerimin adeta sulandığını hissediyorum, bazen de yandığını" açıklamasında bulunuyor.
Ancak onun derdine tıp bile çare bulamıyor.
Twinkle Dwivedi, sadece gözleriyle değil neredeyse tüm vücuduyla kan ağlıyor. Ancak bilim adamları henüz bu vakanın neden kaynaklandığını açıklayabilmiş değil..