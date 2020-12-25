Bilim dünyası şokta! Kimse açıklayamıyor! Bu aile fotoğrafı kan dondurdu...

Hiçbiri sıradan fotoğraflar değil kimisi tarihten günümüze, kimisi günümüzden olan bu fotoğraflarda bilim insanlarının dahi çözemediği pek çok sır var. Bu inanılmaz fotoğraflara açıklama getirmek ise hayli zor. Gökyüzünde görülen garip cisimler, aile fotoğraflarında ortaya çıkan siluetler ve nicesi... İşte inanması zor o fotoğraflardan bazıları...