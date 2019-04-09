Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Lezzetli bıldırcın dolması tarifi!
Bıldırcın dolmasının nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Lezzetiyle ünlü olan bıldırcın dolması en kolay nasıl yapılır? Bıldırcın dolması tarihte neden sıklıkla tercih edilirdi? İşte merak edilenler…
09.04.2019 17:20
- Son Güncelleme: 09.04.2019 17:20
Birçok Osmanlı sultanının ava meraklı olduğu, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in sık sık ava çıktığı rivayet edilir. Fatih, daha ziyade Beykoz ve çevresinde maalesef günümüze kadar gelememiş olan Biniş Kasırlarında avlandıktan sonra mola verir, hizmetkarlar da avlanan hayvanları pişirerek Sultan'a ikram ederlerdi.
DİĞER GALERİLER