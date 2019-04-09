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Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Lezzetli bıldırcın dolması tarifi!

Bıldırcın dolmasının nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Lezzetiyle ünlü olan bıldırcın dolması en kolay nasıl yapılır? Bıldırcın dolması tarihte neden sıklıkla tercih edilirdi? İşte merak edilenler…

09.04.2019 17:20 - Son Güncelleme: 09.04.2019 17:20
Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Lezzetli bıldırcın dolması tarifi!

Farklı ve güzel lezzetlerden biri olan bıldırcın dolması Osmanlı zamanında da sıkça yapılırdı. Avlanmayı çok seven Fatih Sultan Mehmet zamanında bıldırcın dolması sıklıkla yapılan Türk lezzetleri arasında yerini aldı.

Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Lezzetli bıldırcın dolması tarifi!

Bıldırcın dolmasının nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Lezzetiyle ünlü olan bıldırcın dolması en kolay nasıl yapılır? Bıldırcın dolması tarihte neden sıklıkla tercih edilirdi? İşte merak edilenler…

Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Lezzetli bıldırcın dolması tarifi!

Birçok Osmanlı sultanının ava meraklı olduğu, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in sık sık ava çıktığı rivayet edilir. Fatih, daha ziyade Beykoz ve çevresinde maalesef günümüze kadar gelememiş olan Biniş Kasırlarında avlandıktan sonra mola verir, hizmetkarlar da avlanan hayvanları pişirerek Sultan'a ikram ederlerdi.

Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Lezzetli bıldırcın dolması tarifi!

Bu dönemde av hayvanlarından bıldırcın, güvercin ve yaban ördekleri ile yapılan enfes yemekler sofraları süslerdi.
Fatih Sultan Mehmet'in yanı sıra IV: Mehmet (Avcı Mehmet), Abdülmecid ve II. Abdülhamit'in ava son derece meraklı olduğunu biliyoruz.

Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Lezzetli bıldırcın dolması tarifi!

Bu padişahlar av sonrasında Biniş kasırlarından olan Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarını kullanmışlardır.

Malzemeler:
-7-8 adet bıldırcın
-2 adet ince kıyılmış kuru soğan

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