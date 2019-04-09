Bıldırcın dolması nasıl yapılır? Lezzetli bıldırcın dolması tarifi!

Birçok Osmanlı sultanının ava meraklı olduğu, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in sık sık ava çıktığı rivayet edilir. Fatih, daha ziyade Beykoz ve çevresinde maalesef günümüze kadar gelememiş olan Biniş Kasırlarında avlandıktan sonra mola verir, hizmetkarlar da avlanan hayvanları pişirerek Sultan'a ikram ederlerdi.