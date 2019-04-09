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Aslan ve kaplanın karşılaşmasında sürpriz son! Nefesleri kesti

Bu görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Tek bilinen binlerce defa izlendiği. Aslan ve kaplanın birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı görüntüler sürpriz bir sonla bitiyor. İşte sosyal medyaya binlerce kez izlenen o anlar.

09.04.2019 17:01 - Son Güncelleme: 09.04.2019 17:14
Aslan ve kaplanın karşılaşmasın sürpriz son! Nefesleri kesti

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

Aslan ve kaplanın karşılaşmasın sürpriz son! Nefesleri kesti
Aslan ve kaplanın karşılaşmasın sürpriz son! Nefesleri kesti
Aslan ve kaplanın karşılaşmasın sürpriz son! Nefesleri kesti
Aslan ve kaplanın karşılaşmasın sürpriz son! Nefesleri kesti
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