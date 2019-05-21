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22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler: Bayram şekeri ve çikolataları satışa çıkıyor! Sürpriz ürünler...

ŞOK aktüel ürünler belli oldu. Ramazan Bayramı'na özel ürünleri bu tarihler arasında satışa çıkaracak olan ŞOK marketler fiyat listeini açıkladı. Bayram şekeri, bayram çikolası ve birçok sürpriz ürün müşterilerini bekliyor olacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 22-28 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

21.05.2019 17:57 - Son Güncelleme: 21.05.2019 17:57
22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler: Bayram şekeri ve çikolataları satışa çıkıyor! Sürpriz ürünler...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 22-28 Mayıs 2019 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK market müşterileri güncel katalog listesini araştırırken, güncel liste duyuruldu. Ramazan Bayramı'na özel ürünlerin yer aldığı katalogda bayram şekeri ve çikolataları dikkat çekiyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta başka hangi ürünler olacak? İşte 22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler: Bayram şekeri ve çikolataları satışa çıkıyor! Sürpriz ürünler...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (22-28 MAYIS 2019)

Deren Soğuk Çay

* Limon
* Şeftali

1,95 TL

22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler: Bayram şekeri ve çikolataları satışa çıkıyor! Sürpriz ürünler...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (22-28 MAYIS 2019)

Elvan Madlen Çikolata 340 gr.

10,95 TL

22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler: Bayram şekeri ve çikolataları satışa çıkıyor! Sürpriz ürünler...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (22-28 MAYIS 2019)

Ülker Ece Bütün FındıklıSütlü Çikolata 400 gr.

18,45 TL

22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler: Bayram şekeri ve çikolataları satışa çıkıyor! Sürpriz ürünler...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (22-28 MAYIS 2019)

Şölen Octavia Poşet 500 gr.

18,95 TL

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