22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler: Bayram şekeri ve çikolataları satışa çıkıyor! Sürpriz ürünler...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 22-28 Mayıs 2019 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK market müşterileri güncel katalog listesini araştırırken, güncel liste duyuruldu. Ramazan Bayramı'na özel ürünlerin yer aldığı katalogda bayram şekeri ve çikolataları dikkat çekiyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta başka hangi ürünler olacak? İşte 22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...