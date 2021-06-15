Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçeklerinin bir tanesini koparmanın cezası 73 bin TL

Bu zamanlarda nilüferleri gezme imkanı olur. Burası fotoğrafçılar açısından çok önemli. Yıl içerisinde fotoğrafçılar, aynı zamanda gezginler ve doğa yürüyüşçüleri burayı boş bırakmazlar. Bizler de dernek olarak buraya yasal yollarla turlar düzenlemeye başlayacağız.