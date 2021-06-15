Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçeklerinin bir tanesini koparmanın cezası 73 bin TL
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçekleri ilgi görüyor. Fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerin uğrak yeri haline gelen gölde nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.
15.06.2021 10:13
- Son Güncelleme: 15.06.2021 10:25
'NİLÜFER BAHÇESİ 7 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA'
Nilüferlerin mayıs ayları başında çıkmaya başladığını belirten Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Bu bölge Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi diyebiliriz. Nilüferler mayıs ayı başlarında çıkmaya başlar ve ekim ayına kadar devam eder.