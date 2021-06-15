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Kalp Yarası 2. fragman yayınlandı! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! İşte Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası 2. fragmanıyla dikkat çekti. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak. Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin yeni tanıtımı sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı.

15.06.2021 13:19 - Son Güncelleme: 15.06.2021 13:40
Kalp Yarası 2. fragman yayınlandı! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! İşte Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

GÖKHAN ALKAN VE YAĞMUR TANRISEVSİN ATV'DE BULUŞUYOR!

Kalp Yarası 2. fragman yayınlandı. Atv'de ekran macerasına başlamaya gün sayan Kalp Yarası'nın ilk bölümünden görüntüler izleyici ile buluştu.

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Kalp Yarası 2. fragman yayınlandı! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! İşte Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

Merakla beklenen atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak dizinin yeni fragmanıyla beklenti zirveye ulaştı.

Kalp Yarası 2. fragman yayınlandı! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! İşte Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin yeni tanıtımı sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı.

Kalp Yarası 2. fragman yayınlandı! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! İşte Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Kalp Yarası 2. fragman yayınlandı! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! İşte Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

Sezonun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile çok konuşulacak.