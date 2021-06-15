Kalp Yarası 2. fragman yayınlandı! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! İşte Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası 2. fragmanıyla dikkat çekti. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak. Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin yeni tanıtımı sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı.

15.06.2021 13:19 - Son Güncelleme: 15.06.2021 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





