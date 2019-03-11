GaleriYaşam

Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği kişi, bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Yine evlerin kapısının altından içinde bin lira bulunan zarflar atıldı. Şimdi "Hızır" adı verilen hayırseverin kim olduğu merak konusu.

11.03.2019 12:33 - Son Güncelleme: 11.03.2019 12:33
Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!

Beyoğlu Hasköy'de geçen ay çoğunluğu gecekonduların bulunduğu evlerin kapılarının altından içerisinde bin TL bulunan zarflar bırakan kişiler bu kez Regaip Kandili gecesi Başakşehir'e bağlı Şahintepe'de ortaya çıktı.

Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!

SONUNDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Mahallelilerin "Hızır" adını verdiği hayırsever adına çok sayıda eve para dolu zarf bırakan kişiler görüntülendi.

Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!

ANLAMLI NET

Zarfları alanlar hayırsever için "Allah razı olsun" derken, içinde bin TL bulunan zarfın üzerindeki notta, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.

Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!

Hasköy'de geçtiğimiz ay geceleri 3 kez gidip para dağıttıran kişiye mahalleli, "Hızır" adını vermişti. O işadamının halen kim olduğu bilinmiyor. Para dağıtanların bu kez adresi ise Başakşehir'e bağlı Şahintepe Mahallesi oldu.

Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!

EVLER ÖNCEDEN BELİRLENİYOR

Gece lüks araçlarla mahalleye gelenler daha sonra ikişerli halde dağılıp sokaklarda daha önceden belirledikleri evlere içerisinde bin TL olan zarfları dağıttı. Regaip kandili gecesi dağıtılan parayı sabah uyandıklarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Sultan Mehmed'in herkesten sakladığı gerçek (Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri)
Fatih Sultan Mehmed'in herkesten sakladığı gerçek (Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri)