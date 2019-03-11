Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!

ANLAMLI NET

Zarfları alanlar hayırsever için "Allah razı olsun" derken, içinde bin TL bulunan zarfın üzerindeki notta, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.