Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!
İstanbul Beyoğlu'nda yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği kişi, bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Yine evlerin kapısının altından içinde bin lira bulunan zarflar atıldı. Şimdi "Hızır" adı verilen hayırseverin kim olduğu merak konusu.
11.03.2019 12:33
- Son Güncelleme: 11.03.2019 12:33
ANLAMLI NET
Zarfları alanlar hayırsever için "Allah razı olsun" derken, içinde bin TL bulunan zarfın üzerindeki notta, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.
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