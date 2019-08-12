Beyni zehirleyen besinler listesi açıklandı! Severek tüketiyorsunuz ama...
Beyin sağlığımız için tüketmemiz gereken besinler kadar tüketmememiz gereken besinler de vardır. Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte gün içerisinde severek tükettiğimiz ancak beyinimizi zehirleyen besinler...
12.08.2019 13:56
- Son Güncelleme: 12.08.2019 15:37
1. Alkol
Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.
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