Beylikdüzü metrobüs durağında hareketli dakikalar! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtı!

Saldırgan iki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı diğeri ise karşı koymaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip ambulans çağırdı.