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Beylikdüzü metrobüs durağında hareketli dakikalar! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtı!

İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu belirtilen 2 kişi HES kodları olmadığı gerekçesiyle metrobüse alınmayınca kırık camlar ile dehşet saçtı. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlara ve güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldıran 2 kişi, çevredekiler tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri bayılırken, polisler vatandaşlara saldıranları gözaltına aldı.

14.03.2021 14:18 - Son Güncelleme: 14.03.2021 14:18
Beylikdüzü metrobüs durağında hareketli dakikalar! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtı!

Olay, 12 Mart Cuma günü saat 13.30 sıralarında TÜYAP Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde durağa gelen Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi.

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Beylikdüzü metrobüs durağında hareketli dakikalar! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtı!

Güvenlik görevlileri tarafından durağa alınmayan 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

Beylikdüzü metrobüs durağında hareketli dakikalar! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtı!

CAM ŞİŞE İLE SALDIRINCA VATANDAŞLAR DARP ETTİ
Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı.

Beylikdüzü metrobüs durağında hareketli dakikalar! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtı!

Saldırgan iki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı diğeri ise karşı koymaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip ambulans çağırdı.

Beylikdüzü metrobüs durağında hareketli dakikalar! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtı!

Sezai E. ve Tanju G., ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.