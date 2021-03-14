Beylikdüzü metrobüs durağında hareketli dakikalar! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtı!
İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu belirtilen 2 kişi HES kodları olmadığı gerekçesiyle metrobüse alınmayınca kırık camlar ile dehşet saçtı. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlara ve güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldıran 2 kişi, çevredekiler tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri bayılırken, polisler vatandaşlara saldıranları gözaltına aldı.
14.03.2021 14:18
- Son Güncelleme: 14.03.2021 14:18