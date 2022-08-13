Beykoz’da binlerce tarihi eser ele geçirildi! Beykoz’da büyük operasyon... Uzmanlar görevlendirildi

Operasyonda ele geçirilen eserlerden 63 adetinin Bizans dönemine ait pişmiş toprak küp (pithos) olduğu, bir adetinin bazalt sütun parçası olduğu, 1 adetinin Roma dönemine ait pişmiş toprak kap olduğu, 1 adetinin mermer sütun parçası olduğu, 1 adetinin mermer yarı işli Bizans dönemine ait sütun başlığı olduğu, 1 adetinin Bizans dönemine ait mermer sütun kaidesi olduğu tespit edildi. Bu eserler haricinde, operasyonda sayıları binleri bulan kase testi vazo gibi pişmiş topraktan mamul objeler, şamdan, kandil, lenger, döven, havan, musluk, trabzan başlıkları, kapı tokmakları, sütun altlığı ve başlığı gibi mimari parçalar, pitoslar, tavan göbekleri, kapı ve pencere kanatları, niş dolapları, ahşap sandıklar, mezar taşı parçaları, kurna, kale tüfeği, cam malzemeden objeler ile farklı nitelikte çok sayıda etnografik eser tespit edildi.



