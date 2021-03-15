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Belki de daha önce hiç görmediniz! İşte Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yılları...

Osmanlı'nın 34. hükümdarı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, 33 sene süren hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti topraklarına ve milletine birçok hizmette bulunmuştur. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı'nın en çok merak edilen ve araştırılan padişahlarından biri olan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. İşte Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülhamid Han'ın o fotoğrafı ve diğer siyasilerin gençlik yıllarına ait görüntüler...

15.03.2021 23:09 - Son Güncelleme: 15.03.2021 23:21
Belki de daha önce hiç görmediniz! İşte Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yılları...

Sultan II. Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti'nin en çok araştırılan sultanı oldu.

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Belki de daha önce hiç görmediniz! İşte Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yılları...

33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan II. Abdülhamid, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Belki de daha önce hiç görmediniz! İşte Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yılları...

II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı.

Belki de daha önce hiç görmediniz! İşte Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yılları...

İşte Abdülhamid Han'ın gençlik yıllarına ait o fotoğraf...

Belki de daha önce hiç görmediniz! İşte Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yılları...

II. Abdülhamid