Belki de daha önce hiç görmediniz! İşte Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yılları...

Osmanlı'nın 34. hükümdarı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, 33 sene süren hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti topraklarına ve milletine birçok hizmette bulunmuştur. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı'nın en çok merak edilen ve araştırılan padişahlarından biri olan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. İşte Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülhamid Han'ın o fotoğrafı ve diğer siyasilerin gençlik yıllarına ait görüntüler...

15.03.2021 23:09 - Son Güncelleme: 15.03.2021 23:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





